Il corpo rinvenuto ad Anguillara sarebbe di Federica Torzullo

Fermato il marito. Il cordoglio del sindaco della cittadina lacustre: “La città si unisce nel cordoglio e nel silenzio”
Il corpo rinvenuto dai carabinieri sotterrato in un canneto ad Anguillara Sabazia, alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, è stato estratto dal terreno. In base agli indumenti e agli oggetti trovati addosso, si presume che si tratti di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio. Il riconoscimento formale avverrà all’obitorio del Verano, a Roma, dove la salma verrà trasferita per gli accertamenti di rito.
Le parole di cordoglio del sindaco della cittadina di Anguillara, Angelo Pizzigallo:
In questo momento di grande sofferenza, ci stringiamo con rispetto e vicinanza ai familiari di Federica e a tutti coloro che stanno vivendo ore di angoscia e incertezza, assicurando la piena disponibilità delle istituzioni a sostenere chi è colpito da questa tragedia.
Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto.
Anguillara Sabazia si unisce nel cordoglio e nel silenzio, ribadendo i valori di umanità, giustizia e sicurezza che devono sempre guidare la nostra comunità.
Anche i vertici della ASL Roma 4 dedicano parole di cordoglio alla donna scomparsa:
“La ASL Roma 4 si unisce alle parole del sindaco di Anguillara Sabazia per la tragica scomparsa di Federica. La nostra comunità tutta viene ferita e questo dolore attraversa le famiglie, le istituzioni, i cittadini e il territorio. Ci stringiamo nel dolore e nello sconcerto, mettendo a disposizione tutte le nostre competenze per supportare chi ha bisogno di un sostegno”.