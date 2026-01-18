Derby amaro per il Cerveteri: a Ladispoli finisce 1-0

La “maledizione Ladispoli” continua. Il Cerveteri perde il derby per un episodio: un errore difensivo spalanca la strada al gol di Di Marco, e regala ai rossoblù la vittoria per 1-0.

La gara è stata combattuta, molto maschia e con poche emozioni. I verde azzurri hanno costruito più occasioni, ma è mancata la mentalità giusta per portare a casa il risultato. Il Ladispoli, invece, ha avuto il coraggio di crederci fino alla fine, e ha sfruttato l’unica vera occasione.

“Non è stata una partita bella, molto maschia e senza grandi emozioni. Noi abbiamo avuto più occasioni di loro, mi dispiace per la tifoseria, sono stati tanti, ci hanno incoraggiato per tutti i novanta minuti. Adesso testa al prossimo impegno, dobbiamo subito rialzarci”, ha detto mister Ferretti.

Sugli spalti, invece, il Cerveteri ha sicuramente vinto. Tanti tifosi al seguito, e un sostegno costante per novanta minuti. E il tecnico lo ha ribadito con forza: “Ci tenevano a vincere, abbiamo un pubblico meraviglioso”.