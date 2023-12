E’ arrivata l’attesa decisione del Consiglio d’Istituto della Don Milani, per la didattica verrà utilizzata l’aula teatro

Il Consiglio d’Istituto ha deciso: nessuno spostamento per gli alunni dell’IC Don Milani di Cerveteri. Gli alunni di Valcanneto potranno continuare a studiare all’interno della stessa sede, ma una delle classi dovrà fare lezione in aula teatro. Questo cambiamento interno durerà almeno fino a giugno, per il prossimo anno dipenderà dal numero di iscrizioni.

Nel corso del consiglio, il preside Riccardo Agresti ha dichiarato che le polemiche legate alla riorganizzazione dei plessi sarebbero meramente politiche e che i diversi ricorsi non hanno evidenziato alcuna irregolarità nella procedura. E poi ancora: “E’ una scelta che didatticamente aborro, ma democraticamente devo rispettarla. Le decisioni del Consiglio d’Istituto sono sovrane”.

Il Consiglio d’Istituto ha deciso: gli alunni restano a Valcanneto – Riccardo Agresti

Il preside ha poi parlato delle problematiche igienico-sanitarie: “La ASL ha evidenziato solo minimi problemi, il Comune ha provveduto in parte e sta proseguendo con altri lavori richiesti dal nostro RSPP. Nel secondo sopralluogo della ASL la Scuola è stata diffidata dall’avere classi numerose. Lo spostamento non ha causato alcun problema di affollamento per cui “non serve e non è risolutivo tornare indietro”.