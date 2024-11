Dopo 42 anni di onorato servizio, Paolini termina la sua lunga carriera lasciando il comando a Andrea Ceccarelli.

Claudio Paolini, comandante della Polizia Stradale di Ladispoli-Cerveteri dal 2006, va in pensione. Dopo 42 anni di onorato servizio, Paolini termina la sua lunga carriera lasciando il comando a Andrea Ceccarelli. Tra lacrime e saluti ha raccontato le emozioni vissute in questi anni: “Molte amicizie, tanti ricordi. La Polizia Stradale, considerata un fiore all’occhiello della Polizia di Stato, mi ha dato tantissimo e io penso di aver ricambiato”. Tanti i traguardi raggiunti, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sul tratto Roma-Civitavecchia, con operazioni contro droga, furti, e falsi reperti etruschi. Tra i successi recenti, l’arresto di un pusher con oltre 40 kg di droga e la cattura di un 17enne dopo un inseguimento di 40 km in A12.