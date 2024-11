I Vigili del Fuoco salvano un cane al Parco della Caffarella

I Vigili del Fuoco hanno soccorso un cane caduto in una dolina profonda; l’animale, recuperato e illeso, è stato riconsegnato ai proprietari.

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in data odierna alle ore 16,00, presso il Parco della Caffarella con ingresso da via dell’ Almone, la squadra di Tuscolano II 12/A con il nucleo SAF per soccorrere un cane caduto all’interno di di una profonda dolina.

Il personale dei Vigili del Fuoco, giunto sul posto, ha individuato l’animale e calato un operatore SAF, che ha raggiunto il cane e verificato che non avesse subito traumi. Dopo il recupero, l’animale è stato riconsegnato ai proprietari. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.