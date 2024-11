Cresce l’allarme a Cerveteri: continuano i furti in pieno giorno

A Cerveteri, in via Angelino Marini, e a Campo di Mare i ladri prendono di mira le abitazioni anche in pieno giorno

Proseguono i furti nella periferia di Cerveteri. In via Angelino Marini, dei ladri hanno tentato di introdursi nell’appartamento di un’anziana, ma non sono riusciti a rubare nulla. Anche in via Trevignano a Campo di Mare, un uomo è stato visto entrare in un giardino privato in pieno giorno, mettendo in allerta i residenti e il gruppo di Controllo del vicinato, che ha fornito alle autorità un filmato dell’accaduto. Il presidente del Controllo del vicinato di Cerenova-Campo di Mare: “segnalate e denunciare situazioni anomale”.