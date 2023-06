L’8 giugno appuntamento col memorial per ricordare Valentino Pambianco

Il Civitavecchia vince il memorial Franco Del Bello

Il terzo memorial Franco Del Bello (tenutosi al Galli di Cerveteri), torneo di calcio riservato agli under 17, è stato vinto dal Civitavecchia (1 a 0) che con una rete di Strorelli ha piegato il Grifone. Terzo classificato il Cerveteri, in mancaza della Petriana, che non si è presentata per la finale di terzo e quarto posto. Una manifestazione il cui obiettivo, oltre a far divertire le sei squadre, era quello di ricordare il nome di Franco Del Bello, figura storica del calcio cerveterano, avendo ricoperto il ruolo da massaggiatore per quasi 30 anni.

Alle premiazioni finali, davanti alla figlia Stefania, anche il direttore generale Massimiliano Discepolo, che ha consegnato targhe e coppe ai protagonisti.

Grande contentezza per la famiglia di Del Bello, visto che l’immagine del padre è rimasta impressa anche tra i più giovani, in quelli che possono prendere esempio da un uomo che è stata la testimonianza di come i valori sportivi siano alla base della crescita. Prossimo appuntamento con un altro torneo di calcio l’8 giugno per ricordare Valentino Pambianco.