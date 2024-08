Il Cerveteri apre la campagna abbonamenti: insieme per tornare ad innamorarsi

Prezzi popolari quelli scelti dal Presidente Andrea Lupi: solamente 50euro per assistere a tutte le partite dei verdazzurri tra le mura amiche

Ufficializzato il ripescaggio in Promozione e stilati i calendari del prossimo Campionato, il Città di Cerveteri apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Prezzo estremamente popolare quello proposto dal Presidente Lupi: con 50euro sarà possibile assistere a tutte le partite casalinghe della squadra sia in Campionato che in Coppa Italia.

“Lo scorso anno i tifosi non ci hanno mai abbandonati, nonostante i risultati molto spesso non rispecchiassero le aspettative – ha dichiarato il Presidente del Città di Cerveteri Andrea Lupi – grazie ad un gruppo di ragazzi della nostra città, ed in particolar modo Luca De Sanctis, giovanissimo che con il suo entusiasmo ha riacceso la passione in tanti tifosi di vecchia data, abbiamo assistito a delle coreografie davvero straordinarie in tribuna. A lui e a tutti i tifosi che sempre ci sono stati vicini, il ringraziamento mio e di tutta la società. Anche quest’anno, avremo bisogno dei loro cori, della loro allegria e della loro sana voglia di divertirsi durante le partite. Per questo invito la cittadinanza a venire al campo, ad abbonarsi, ad assistere alle partite e a sostenere la squadra. Una squadra giovane, ma che sta già lavorando duramente per onorare come merita la maglia del Città di Cerveteri”.

“Abbonarsi alle partite è uno dei modi migliori per sostenere e dare vigore alla squadra della propria città – aggiunge il Presidente Andrea Lupi – registrare un alto numero di abbonati e di ingressi alle partite in casa non è solamente come avere un dodicesimo uomo in campo, ma rappresenta anche un sostentamento importante per una Associazione Sportive Dilettantistica come è il Cerveteri, che come tante altre realtà analoghe alla propria vive grazie oltre che agli sforzi societari, di sponsor e del calore della gente del proprio territorio. Con il nuovo allenatore, il Mister Andrea Gabrielli, e tutto il nostro asset societario, abbiamo allestito una squadra giovane, fatta di ragazzi valorosi non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche umano. Vi aspettiamo tutti quanti al Campo Galli per tifare Cerveteri!”.

Per maggiori informazioni e per abbonarsi, recarsi presso la Segreteria del Campo, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.