Cerveteri calcio, debutto in casa l’8 settembre con il Palocco

Cerveteri, debutto in casa l’8 settembre con il Palocco. Mister Gabrielli. ” Ogni partita non fa differenza, dobbiamo lottare e vendere cara la pelle”

Esordio in campionato con il Palocco per il Cerveeteri, l’8 settembre al Galli . Domenica, invece, gara secca in coppa Italia, in casa dei cervi contro la Pescatori Ostia ” Non faccio differenza sulla cronologia del calendario, di sicuro sarà un girone molto difficile, con l’inserimento rispetto allo scorso anno di squadre che hanno una tradizione, oltre che degli organici ben organizzati – afferma l’allenatore cerite – Partire con il piede giusto davanti ai nostri tifosi, sarebbe un ottimo avvio che potrebbe darci le motivazioni adatte per il proseguo. Ripeto, non faccio differenze, dobbiamo soltanto pensare a scendere in campo e dare il massimo”