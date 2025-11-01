Lupi: “Con questa squadra si potrà arrivare lontano, ci siamo ripresi dopo un inizio dove abbiamo avuto poca fortuna”

Il Cerveteri a Tarquinia per centrare un altro risultato positivo –

Il Cerveteri è a caccia di un altro risultato positivo e la prossima occasione per coglierlo è questa domenica pomeriggio alle 15.00 in casa del Tarquinia.

Contro l’ex Caputo, i verde azzurri arrivano da cinque risultati utili di fila tra coppa e campionato.

“Veniamo da un periodo molto positivo – ha dichiarato il presidente Andrea Lupi –. Ci siamo lasciati alle spalle il periodo negativo di inizio stagione, dove abbiamo perso punti in gare giocate bene”.

“Ora sembra che il peggio sia passato – prosegue Lupi –: speriamo di potere continuare così, anche se a Tarquinia affronteremo una squadra giovane e organizzata.

Non dobbiamo perdere la concentrazione, ma dobbiamo essere incisivi in fase di attacco, sfruttando al meglio le occasioni che creiamo”.

“Sarà una partita dura, aperta a ogni risultato: credo nel gruppo e nel mister”, ha concluso il presidente del Cerveteri.