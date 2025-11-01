La delibera della Giunta ha permesso di ottenere una proroga alla chiusura dell’area museale presso il Castello di Santa Severa

Santa Marinella: Museo del Mare salvo fino a gennaio –

La Giunta Comunale di Santa Marinella, riunitasi in seduta straordinaria, ha approvato oggi la Proposta di Deliberazione n. 162/2025, contenente gli indirizzi urgenti volti a scongiurare l’imminente chiusura del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica, alloggiato nello storico Castello di Santa Severa.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione formale di recesso da parte della società concessionaria, CoopCulture, che ha dichiarato la cessazione dei servizi museali a partire dal prossimo 3 novembre 2025.

Il Sindaco Pietro Tidei, promotore della delibera, ha espresso soddisfazione per l’azione tempestiva messa in campo: “La tutela, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale non sono un optional, ma un servizio pubblico essenziale per la comunità di Santa Marinella”.

“Per questo – prosegue Tidei –, non potevamo e non dovevamo accettare la chiusura del nostro Museo Civico. Di fronte alla decisione di CoopCulture, frutto di una situazione di incertezza precaria che si protraeva da tempo, ho subito attivato tutte le interlocuzioni necessarie”.

Grazie all’intervento diretto del Sindaco, è stata promossa e concordata con la società CoopCulture una soluzione transitoria di emergenza. La Giunta ha formalizzato l’indirizzo per un affidamento temporaneo dei servizi museali fino al 7 gennaio 2026, garantendo così l’apertura e la piena fruizione degli spazi per tutto il periodo natalizio.

Il provvedimento affronta anche la radice del problema: l’attuale status di precarietà gestionale. La disponibilità d’uso dei locali all’interno del Castello di Santa Severa, bene di proprietà della Regione Lazio, è venuta meno con la naturale scadenza del Protocollo d’Intesa il 13 gennaio 2023.

Nonostante le interlocuzioni avviate fin da gennaio 2023, non è stata ancora sottoscritta una nuova convenzione con la Regione Lazio e Lazio Crea S.p.A., gestore del compendio.

“La chiusura del Museo, ribadiamo, è un presidio culturale e identitario per la nostra comunità. Per questo, il Consiglio Comunale ha già ribadito la titolarità del Comune sul Museo”, ha detto il Sindaco.

“Adesso, mentre gli Uffici lavorano per formalizzare la continuità, il nostro obiettivo primario e strategico è promuovere un nuovo e stabile accordo di gestione con la Regione Lazio e Lazio Crea S.p.A., per assicurare al Museo Civico del Mare un futuro certo e duraturo all’interno del Castello di Santa Severa. Chiediamo un segnale di concretezza e stabilità per il nostro patrimonio”, ha concluso Tidei.