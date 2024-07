Nella prossima serie C maschile di padel 2025 ci sarà per la prima volta una formazione locale. A conquistare una storica promozione in serie C è stato infatti il Cerenova Padel Club, grande protagonista della Serie D FITP 2024.

Dopo aver dominato il proprio girone, chiuso a punteggio pieno con nove affermazioni in altrettanti incontri, e aver vinto tutte le partite a eliminazione diretta, la squadra verdeblu’ ha firmato il capolavoro guadagnandosi il posto che valeva il salto di categoria grazie alla vittoria in trasferta per 2-0 nel testa a testa decisivo con il We Padel Latina.

Il Cerenova Padel Club vola in serie C

Primo punto per i cerenovensi lo porta la coppia Agostinelli/Bellotto con i verdiblu che vincono un match insidioso con punteggio 1-6 6-4 6-4 contro Caporuscio/Biancone.

Il punto della promozione è poi della coppia Di Berardino/D’Aiuto che si impongono con punteggio 6-4 6-4 sull’ottima coppia locale formata da Mancini/Bove.

Terza coppia che non è dunque scesa in campo formata da Greco/Allegrezza L. i quali erano pronti nel caso di pareggio.

Ora grande festa in casa verdeblù per una promozione storica centrata al primo tentativo!!!!