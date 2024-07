Santa Marinella, Sindaco Tidei incontra i lavoratori della Gesam

Riunione con la GESAM, voluta dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per affrontare le problematiche che avevano investito questa categoria di lavoratori.

Si è svolta ieri una proficua riunione con il personale della ditta GESAM, voluta e presieduta dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per affrontare, e risolvere, anche le problematiche che negli ultimi mesi avevano investito questa categoria di lavoratori. In particolar modo il sindaco ha voluto illustrare a tutto il personale dell’ impresa che effettua il servizio di igiene urbana- le importanti migliorie che potranno essere apportate grazie al contributo di quasi un milione di euro e alla attuazione di un progetto interamente finanziato da fondi pnrr e tutti destinati al questo settore- Presente all’incontro il consigliere delegato all’ ambiente Alessio Magliani.

“Per prima cosa ho rassicurato i dipendenti perche con questo cospicuo investimento e con un progetto già inserito approvato saranno eliminate tutte le problematiche oggi esistenti all’interno dell’ ecocentro di via Perseo che è anche il cantiere di lavoro dell’ impresa, Inoltre mi sono battuto per l’assunzione che sarà immediata di altri sei operatori e ho ottenuto l’impegno da parte della ditta di una maggiore e più accurata pulizia delle strade delle nostre due cittadine. A tale scopo ho ottenuto rassicurazioni in merito poiché la ditta è pronta a mettere in funzione anche una nuova macchina spazzatrice . Ritengo infatti che siano giuste alcune lamentele da parte dell’ utenza ma vorrei di nuovo invitare tutti i residenti e i turisti a rispettare le norme della raccolta differenziata ed evitare abbandoni di rifiuti. Credo che mai, prima d’ora. sia stato fatto un investimento cosi importate , ripeto poco meno di un milione di euro. proprio nel settore della nettezza urbana per ottenere risultati anche sul fronte del decoro e dello smaltimento di rifiuti riciclabili

Ben 23 mila euro saranno utilizzati per creare delle isole ecologiche di prossimità verranno poi installati. per una spesa di oltre 7 mila euro, mastelli stradali per la raccolta dei pannolini e b e 14 mila euro invece saranno utilizzati per isole ecologiche informatizzate per la raccolta di rifiuti sanitari. Sempre entrando nel dettaglio di alcune delle migliori previste altri 7 mila euro saranno impegnati per un’isola ecologica per la raccolta di rifiuti tessili e ben 12 mila per contenitori per gli oli vegetali ed ancora quasi 20 mila per la raccolta e il riciclo di materiali plastici. Altre ingenti somme andranno per la presenza di alcun campane informatizzate per il vetro e per gli importanti lavori di ammodernamento dell’ ecocentro comunale. Ci vorranno ancora dei mesi per ultimare tutti gli interventi innovativi previsti ma, al termine delle opere in programma, il servizio di raccolta differenziata e soprattutto quello di pulizia delle strade cittadine entrerà finalmente a regime. Siamo certi di riuscire a soddisfare sia le esigenze più che legittime dei cittadini ed utenti , che quelle del personale dipendente anche altrettanto giuste rivendicava maggiore attenzione anche in merito al cantiere di lavoro. A llo stesso tempo sarà possibile aumentare ancora la quota di rifiuti differenziati andando lentamente a raggiungere quelle percentuali che dovrebbero avere tutti i comuni più virtuosi e attenti all’ambiente. Questo è il nostro obiettivo finale e, con la collaborazione di tutti lo raggiungeremo “.