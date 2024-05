Obiettivo squadra giovane e continuazione del progetto giallo nero

Il Borgo San Martino cerca l’allenatore per il dopo Gabrielli –

Per il Borgo San Martino, che il prossimo anno sarà per il secondo anno fila in Prima categoria, terzo in totale da quanto è nato, è il momento di capire come si indirizzerà la scelta sull’allenatore. La società vuole un tecnico giovane per affidargli una squadra di ragazzi , gli stessi che lo scorso anno hanno compiuto un’impresa raggiungendo il quarto posto. Sul nome del traghettatore, ancora, non sono state sciolte le riserve. Si era pensato a Stuccilli, che è salito a Montefiascone: così ora il club è alla ricerca del successore di Gabrielli che si è accasato a Cerveteri. Il club del main sponsor Grande Impero, che nel prossimo anno comparirà al centro delle maglie giallonere, ha intenzione di allestire una formazione per competere a un campionato di media classifica. Negli anni, infatti, la società ha avuto il merito di costruirsi una buona fama per serietà e competenza. E le intenzioni sono quelle di continuare il progetto di crescita dei giovani.