Il 13 dicembre, con la “Corsa di Natale”, Ladispoli torna a correre per donare un sorriso ai bambini del Bambino Gesù

Sabato 13 dicembre 2025 Ladispoli si vestirà di rosso per la 21ª edizione della “Corsa di Natale”. La manifestazione non competitiva organizzata dalla A.S.D. Podistica Alsivm Ladispoli, diventata in oltre vent’anni uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio sul litorale.

L’iniziativa mantiene immutato il suo obiettivo originario. Quello di unire sport e solidarietà per regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Da 21 anni, infatti, il desiderio degli organizzatori è sempre lo stesso: trasformare una corsa di 13 chilometri in un gesto concreto di vicinanza alle famiglie che vivono il Natale in corsia.

Diamo qualche informazione a chi volesse partecipare a questa splendida iniziativa. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8.30 in piazza R. Rossellini, nel centro di Ladispoli. La partenza ufficiale è prevista per le 9.30.

La distanza da coprire è, in tutto, di 13 chilometri, rigorosamente “non competitivi”. Il passo sarà regolato in modo da permettere a tutti di partecipare, senza l’assillo del cronometro. Il percorso si snoderà lungo le strade di Ladispoli, attraverserà Marina di San Nicola e la via Aurelia.

Come già accaduto nelle edizioni passate, la corsa non è naturalmente riservata solo ai podisti. Il tracciato è aperto a tutti quelli che vogliono dare il loro contributo di solidarietà.

Una cosa importante da dire è che la Podistica Alsium invita tutti i partecipanti a indossare una maglia rossa e il cappellino da Babbo Natale. Un piccolo gesto che, visto da fuori, trasforma il gruppo dei partecipanti in un vero e proprio “fiume rosso” in movimento tra le vie di Ladispoli.

Per partecipare, è prevista un’iscrizione e una quota da pagare

Quote di partecipazione e finalità solidale

contributo di 15 euro per chi sceglie il pacchetto con maglia e cappellino;

contributo di 10 euro per chi preferisce solo il cappellino.

L’organizzazione ricorda che l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di giocattoli per rendere più speciale il Natale dei piccoli pazienti del Bambino Gesù. Non si tratta quindi di una semplice “quota gara”, ma di una vera e propria donazione che si trasforma in regali concreti. Come già avvenuto nelle scorse edizioni, quando con i fondi raccolti sono stati acquistati doni per tutti i bambini ricoverati.

Accanto all’iscrizione, è prevista anche una raccolta di giocattoli. Chi lo desidera può consegnare un dono nuovo (non peluche) presso il punto di raccolta allestito da Fantozzi Cash & Carry, in via Antonio Gramsci 6, nella zona artigianale di Ladispoli. Questo canale di donazione, già sperimentato con successo negli anni passati, affianca la raccolta fondi legata alle iscrizioni e permette anche a chi non vuole o non può correre, di contribuire all’evento solidale.

Per informazioni e iscrizioni la Podistica Alsium mette a disposizione diversi contatti telefonici (Lucio 335 5284910, Emiliano 338 5035304, Mario 339 8707672) e una mail dedicata, [email protected].