Si è costituito in questi giorni il Circolo di Europa Verde di Cerveteri con la raccolta del numero degli iscritti necessari. Le direttive politiche del Circolo sono di impegnarsi per la crescita della Città seguendo alcuni percorsi. Prima di tutto l’Ambiente una responsabilità che sentiamo soprattutto nei confronti delle generazioni future.

Cerveteri, si è costituito il Circolo Europa Verde

Tutto il territorio di Cerveteri, dall’entroterra al mare, dal Bosco di Valcanneto a Torre Flavia costituisce un bene prezioso da tutelare e valorizzare per lo sviluppo di un turismo lento e rispettoso dell’ambiente. La secondo direttrice su cui intendiamo muoverci è la solidarietà, vogliamo impegnarci sia sul fronte dell’integrazione dei migranti, sia con iniziative volte a sradicare la cultura patriarcale e sostenere i movimenti delle donne per l’affermazione della libertà e la sicurezza. Il terzo elemento è la cultura. Intendiamo infatti farci promotori di iniziative per la promozione culturale del territorio e a più ampio respiro.

L’attuale Amministrazione Comunale con il Sindaco Gubetti, che sosteniamo, è già molto attiva in queste direttrici, ma molto c’è ancora da fare e il nostro impegno sarà volto a dare un apporto costruttivo. I portavoce saranno pertanto Roberto Giardina, il cui impegno nella salvaguardia dell’ambiente non è mai venuto meno, e Astrid Raykovich Presidente della Consulta dei Migranti e Apolidi e consigliera aggiunta al Comune di Cerveteri. Gli altri incarichi politici per la costituzione della Segreteria verranno concertati quanto prima.

Circolo Europa Verde Cerveteri