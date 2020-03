Condividi Pin 0 Condivisioni

Igiene Urbana, a Ladispoli variazioni legate al decreto ‘io resto a casa’

L’Amministrazione comunale rende noto che da oggi, 11 marzo, considerato il decreto “Io resto a casa” che vieta qualsiasi tipo si spostamento se non quelli espressamente permessi dallo stesso decreto, la Tekneko che ha in gestione il servizio di igiene urbana non effettuerà i servizi classificabili come non essenziali quali:

• gestione Centro Raccolta Comunale

• ritiro a domicilio sfalci, ingombranti e RAEE

• isole mobili, dove previste

• apertura al pubblico dell’ecosportello front office

• attività di consegna attrezzature (ove previsto)

• sopralluoghi

• servizio sfalcio diserbo erbe.

Tutti gli altri servizi rimarranno invariati.