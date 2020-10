Share Pin 7 Condivisioni

La tragedia a Civitavecchia: il complesso intervento dovuto alla porta blindata e all’impossibilità di usare l’autoscala

I Vigili del Fuoco entrano dalla finestra, ma non c’è nulla da fare –

Lo hanno trovato in casa dopo essersi dovuti calare lungo la parete esterna della palazzina in cui abitava.

È finita in tragedia il tentativo di soccorrere un uomo di 72 anni di Civitavecchia: la figlia che lo stava chiamando da diverse ore senza risposta, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in Via Lorenzo Betti.

Per poter entrare nell’abitazione, gli operatori si sono calati lungo la parete esterna della palazzina, per raggiungere una delle finestre dell’appartamento.

La porta d’ingresso blindata e l’impossibilità di usare l’autoscala per raggiungere le finestre hanno costretto i Vigili alla complessa manovra.

Una volta dentro l’appartamento, hanno potuto aprire la porta e far entrare i sanitari del 118 già presenti sul posto, insieme ai Carabinieri, ma ne hanno solo potuto costatare il decesso.