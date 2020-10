Share Pin 5 Condivisioni

Dopo la ristrutturazione il reparto è stato ampliato con due stanze in più. Già operativo da lunedì.

Al San Paolo di Civitavecchia rinnovato il reparto di psichiatria –

La nuova struttura che ospita il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, ampliata e ristrutturata, sarà inaugurata lunedì 5 ottobre alle ore 10.00.

Il Dottor Seripa ha spiegato che il reparto è stato dotato di una stanza da due posti in più e un’altra che sarà per il momento usata per l’isolamento Covid e in seguito sarà usata per il ricovero cautelativo.

Si è approfittato della chiusura di quattro settimane del reparto per apportare migliorie a tutti gli ambienti, con ritinteggiature, cambio delle tapparelle, sistemazione del pavimento, migliorie ai bagni e alla sala fumo.

Per garantire la sistemazione dei pazienti in questo periodo di chiusura è stata fondamentale la collaborazione con gli SPDC del Lazio, in particolare con il Santo Spirito e con il 118.

Collaborazione che ha permesso ai pazienti di trovare una sistemazione in condizioni di assoluta sicurezza.

Il reparto sarà in grado di ospitare i pazienti a partire da lunedì stesso.

“Grazie a tutta la rete regionale per la collaborazione – ha dichiarato il Direttore Generale Quintavalle –, ai direttori delle ASL che si sono adoperati per non creare disagio ai nostri pazienti”.

“La coesione è stata fondamentale per gestire il disagio agli utenti per lo spostamento in altri SPDC, ora siamo pronti ad accoglierli in un luogo migliore” – ha concluso.