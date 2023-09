Due ore di incontro intenso per affrontare e capire meglio le problematiche che da troppo tempo ormai affliggono la FL3 e chiedere interventi risolutivi urgenti.

Due ore di incontro intenso, a volte teso ma comunque sempre propositivo, quello di ieri sera in Sala Tevere presso la Regione Lazio tra i Sindaci dei Comuni della Ferrovia Roma-Capranica-Viterbo, l’Assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, i responsabili regionali di Trenitalia (materiale rotabile) e Rfi (infrastrutture), per affrontare e capire meglio le problematiche che da troppo tempo ormai affliggono la FL3 e chiedere interventi risolutivi urgenti.

Se rimangono dubbi sulle reali cause delle soppressioni che da giugno tormentano la linea – Trenitalia ha infatti ribadito che la causa è da identificarsi in una cattiva “interazione ruota/rotaia” con conseguente esponenziale consumo delle ruote, fronteggiata con la sostituzione degli “assini”, torniture, ingrassature automatiche e straordinarie dei tratti di linea più problematici, interventi di assestamento dei binari e un’analisi urgente al Politecnico di Torino che ne stabilirà le cause ultime – si iniziano a profilare gli scenari per un graduale ritorno alla normalità: lunedì, al rientro, i pendolari dovrebbero veder ripristinate circa il 65% delle corse soppresse, per tornare al 100% entro la prima settimana di Ottobre.

I primi cittadini hanno poi chiesto di invertire la rotta sull’informazione a utenti e territori, anche mettendo a disposizione i propri canali istituzionali per informare capillarmente i cittadini e, tema spesso poco dibattuto, prestare particolare attenzione allo stato delle stazioni, in qualche caso in urgente bisogno d’interventi manutentivi, sia nelle banchine che nelle infrastrutture (scale mobili, bagni, display, etc.).

I rimborsi l’ultimo tema in discussione, soprattutto per gli abbonati che in automatico dovrebbero vedersi ridurre il costo dell’abbonamento, visto il taglio netto e oggettivo del servizio.

Se dai gestori sono arrivate risposte per quanto possibili puntuali e tecniche, l’assessore Ghera ha invitato tutti a collaborare per ridurre presto i disagi agli utenti, impegnandosi a continuare il serrato dialogo con Trenitalia e Rfi e tenendo aperta la porta alla possibilità di rimborsi per i pendolari.

In definitiva, da quanto emerso dalla riunione di ieri sera, gli enormi disagi di questi giorni vanno progressivamente attenuandosi, ma dovrebbero (il condizionale a questo punto è d’obbligo) azzerarsi solo a partire dalla seconda settimana di ottobre.

Come Sindaci dei Comuni della FL3, sempre dalla parte dei nostri pendolari, continueremo un dialogo serrato e diretto con Regione Lazio e gestori della linea per ripristinare un servizio pubblico essenziale, usufruito ogni giorno da migliaia e migliaia di nostri concittadini.

I Sindaci di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano e Trevignano Romano