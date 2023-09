Fabio e Sofia Camilli sul palco di “Italia’s got talent” ottengono quattro “Sì” dalla giuria

Fabio e Sofia Camilli, residenti a Cerenova, hanno ottenuto un caloroso applauso dalla platea di “Italia’s Got Talent”. Si sono esibiti in diretta al teatro Politeama di Catanzaro conquistatando quattro “Sì” dalla giuria e il giudizio positivo da parte di tutto il pubblico presente.

L’inizio di questa incredibile avventura è avvenuto in modo informale durante il periodo di lockdown, quando cercavano di passare il tempo in casa sperimentando con prese acrobatiche e coreografie di ginnastica artistica. La loro abilità ha catturato l’attenzione della redazione del noto programma televisivo “Italia’s Got Talent” attraverso un video condiviso sui social media che mostrava le loro sessioni di allenamento al Parco Via Luni a Cerenova.

Fabio e Sofia hanno quindi avuto l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco dello show di fronte a un vasto pubblico, ricevendo un consenso unanime dalla giuria e raccogliendo molti applausi. L’eccezionale performance di Fabio e Sofia è ora disponibile in streaming su Disney+ per essere rivista in qualsiasi momento.

“Tra parco e palco cambia solo una consonante – dice Fabio – qui però non si tratta di parole ma di un susseguirsi di impegno, fatica e dedizione”.

GM