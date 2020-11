Share Pin 0 Condivisioni

I pensionati della Cgil: “Urgente una casa comune per i servizi sociali” –

Noi pensionati osserviamo smarriti quello che sta accadendo nel nostro Paese, mentre

tentiamo di non contagiarci rispettando tutte le regole ma agghiacciati da quei dati

provenienti dagli ospedali e dalle terapie intensive dove non vorremmo finire.

Osserviamo lo stato pietoso in cui la nostra organizzazione statale sta affrontando la

pandemia: “siamo tutti uguali di fronte alla legge “recita la Costituzione ma la realtà ci dice

che così non è. Dovremmo avere un unico Servizio Sanitario Nazionale, ma ogni Regione, e

non da oggi, ha il suo, ogni azienda sanitaria poi interpreta a suo modo i bisogni del proprio

territorio e le case della salute che avrebbero dovuto costituire un importante e innovativo

processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale ancora

stentano ad avviarsi su questa innovativa strada.

Poi ci sono 8000 comuni, ciascuno con la propria classe politica e anche loro fanno del

proprio meglio per renderci diversi: a Ladispoli abbiamo un centro d’arte e cultura con un

cinema/teatro da ultimare ormai da anni a Cerveteri no. Non era il caso di farlo insieme?

Forse ora sarebbe funzionante. E i servizi sociali? Due importanti leggi, una di 20 anni fa, la

328/2000 e una regionale la n.11del 2016 hanno sancito che comuni limitrofi di certe

dimensioni, devono gestire i servizi sociali in maniera unitaria e associata, cioè insieme,

possibilmente utilizzando tutte le risorse che il territorio offre.



Ma le mamme dei ragazzi disabili, i familiari degli anziani più fragili non riescono a farsi una

ragione del perché Ladispoli e Cerveteri hanno un servizio di assistenza domiciliare in

qualità e quantità diverso. Perché diversi sono i servizi di assistenza dei bambini disabili

nelle scuole, perché si stenta a lavorare per una programmazione unitaria Potremmo

continuare elencando tutto ciò di cui i cittadini di Ladispoli e quelli di Cerveteri in tutti questi

anni si sono privati inseguendo un’idea autolesionista di “piccolo è bello”, quando un unico

comune avrebbe avuto accesso a ben più corposi finanziamenti e molti più servizi e

soprattutto avrebbe potuto mettere in campo una macchina amministrativa più specializzata

capace di utilizzarli. Sono stati persi anche nei nostri due comuni importanti fondi europei.

E il nostro smarrimento aumenta quando prendiamo atto che i positivi tra Ladispoli e

Cerveteri sono ormai circa 600 persone e sappiamo che gli ospedali sono al limite del

collasso… e le notizie che vengono dalla RSA San Luigi Gonzaga non sono affatto buone: vi

stanno morendo di covid anziani che al contrario dovevano esserne protetti. Ma a marzo

tutti hanno rilevato le carenze dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale che sola

avrebbe potuto rallentare e drenare i ricoveri. A distanza di qualche mese scopriamo che in

alcune regioni manca proprio e in altre si è privatizzato quasi tutto, puntando solo sugli

ospedali e desertificando i servizi sanitari e socio sanitari territoriali. Importanti impegni

assunti dalla Regione Lazio che, su pressione delle organizzazioni confederali Cgil, Cisl e

Uil e le loro categorie dei pensionati ha messo in campo un ampio programma di assunzioni

da perfezionare nel 2021. Ma accanto a questi importanti risultati, perché qui nel nostro

territorio continuiamo a farci male? Proviamo ad immaginarci una comunità unica, un unico

Comune, mettiamo appunto un programma per arrivarci, razionalizziamo, specializziamo e

unifichiamo le macchine amministrative, diamo alla Asl un unico interlocutore. Lavoriamo nei

due comuni in sinergia. Le normative europee, nazionali e regionali vanno tutte in questo

senso. La Regione Lazio già promuove questi accordi e già tutti i servizi sociali dovrebbero

trovare una gestione unitaria ed uniforme. Chiediamo alle istituzioni di ragionare su questi

temi, mettere da parte inutili dispute e dare a noi cittadini meno interlocutori che soprattutto

non sgomitino tra loro, e facciamo insieme i giusti passi per costruire una casa comune.

10.10.2020 Lega Spi/Cgil