Share Pin 1 Condivisioni

La proposta è di creare lavoro stabile attraverso un coordinamento di tutti gli attrattori turistici presenti sul territorio

Regione Lazio, approvato piano turistico integrato su un tratto del litorale-

Il Comitato Promotore SAIFO esprimere grande soddisfazione per l’approvazione a grandissima maggioranza presso il Consiglio regionale della Regione Lazio della mozione che chiede la sperimentazione su un tratto di litorale laziale di un nuovo sistema turistico integrato. Il Comitato SAIFO ringrazia i primi firmatari della mozione: i Consiglieri Emiliano Minnucci, Michela Califano e Marta Bonafoni e tutti i Consiglieri che hanno detto sì ad un tentativo coraggioso, su cui SAIFO ha presentato un progetto presso l’assessorato al turismo.

La proposta è come creare lavoro stabile attraverso un coordinamento di tutti gli attrattori turistici che sono presenti sul territorio che va da Ostia fino a Montalto di Castro per passare ai Comuni attorno al lago di Bracciano. Il territorio dove Roma incontra il mare e gli Etruschi, i 15 Comuni che hanno coste bellissime, aree archeologiche Etrusche e Romane di fama mondiale, zone ambientali di rara bellezza e castelli che tolgono il fiato. Conosciamo tutti, secondo il Comitato Promotore, le bellezze che abbiamo, se fossero valorizzate, promosse in modo integrato come un sistema turistico unico attrarremmo una presenza di visitatori ben diversa da oggi. Il Comitato chiede in ultimo al mondo della politica di misurarsi con questa idea: la crisi che stiamo vivendo lo impone.