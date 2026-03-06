I litorali del Lazio: confronto sulle opportunità di sviluppo per il territorio –

Si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17:00, presso Cavallino Matto, in Piazza Risorgimento a Cerveteri, l’incontro “I Litorali del Lazio”, un momento di confronto dedicato alla valorizzazione delle coste e alle opportunità di sviluppo per il territorio.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dei consiglieri comunali Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti.

Cuore dell’incontro saranno gli interventi degli onorevoli Giorgio Simeoni e Fabio Capolei, autorevoli riferimenti istituzionali in Regione, impegnati quotidianamente nel portare all’attenzione delle istituzioni regionali le esigenze dei territori. Nel corso dell’incontro illustreranno progettualità, strumenti e opportunità concrete per sostenere la crescita e la valorizzazione dei litorali del Lazio, confermando una presenza costante e un impegno diretto a favore delle comunità locali.

Parteciperà inoltre Laura Pastore, responsabile enti locali, che segue con attenzione le specificità e le dinamiche del quadrante territoriale, contribuendo a rafforzare il collegamento tra amministrazioni locali e livello regionale.

Sarà presente anche il segretario provinciale Alessandro Battilocchio, da sempre protagonista e promotore di numerose iniziative dedicate allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio, punto di riferimento per amministratori e comunità locali e instancabile nel favorire momenti di confronto e progettualità condivisa.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e per mettere al centro strategie e opportunità concrete per il futuro dei litorali del Lazio.