Forza Italia, un nuovo punto di riferimento per Ladispoli: inaugurata la sede tra entusiasmo e valori moderati

Grande successo e partecipazione di pubblico per l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Ladispoli, situata in via suor Maria Teresa Spinelli. L’evento ha segnato un momento di forte coesione per il partito, che si è presentato compatto con i suoi vertici nazionali, regionali e provinciali per sostenere il nuovo corso azzurro sul territorio.

A testimoniare l’importanza politica della nuova apertura erano presenti figure di primo piano, tra cui l’Eurodeputato On. Salvatore De Meo, il Coordinatore Provinciale Alessandro Battilocchio, il Vice-Coordinatore provinciale On. Fabio Capolei, il Capogruppo regionale On. Giorgio Simeoni, l’ Avv. Sassano membro del Coordinamento provinciale e Francesco Giro, già Senatore.

Il Segretario del partito Prof. Fabio Capuani ed il Capogruppo di F.I. Marco Penge hanno introdotto la giornata evidenziando la crescita politica del partito.

Oltre ai rappresentanti istituzionali dei partiti, la vera anima dell’evento sono stati i tantissimi cittadini, iscritti e simpatizzanti che hanno affollato la sede. Un clima di festa e speranza ha accompagnato il taglio del nastro: i presenti hanno espresso la gioia di avere finalmente un luogo fisico di incontro dove poter avviare progetti e programmi concreti per il futuro di Ladispoli.

Forza Italia si conferma come il partito moderato per eccellenza, che pone al centro della propria azione i valori cristiani e il principio del dialogo aperto. La linea politica emersa durante l’inaugurazione è chiara: una strategia basata sulla condivisione delle scelte, che non accetta però imposizioni, veti o preclusioni da parte di nessuno.

Con l’apertura di questa sede, inizia ufficialmente un percorso di ascolto e confronto. Forza Italia Ladispoli ha annunciato l’intenzione di incontrare nelle prossime settimane i partiti della coalizione di centro destra. Le liste civiche, i comitati e le associazioni locali.

L’obiettivo prioritario resta quello di mettere sempre al primo posto il bene comune dei cittadini, lavorando a una proposta politica costruttiva e illuminata per la città.