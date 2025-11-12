Tra letteratura, mito e archeologia: la presentazione del nuovo romanzo di Daniela Alibrandi nel cuore segreto della Caffarella, tra misteri, emozioni e antiche leggende

“I delitti della Vergine”, un viaggio nel Tempo e nel Giallo al Labirinto di Roma –

Domenica 16 novembre alle ore 10:30, verrà presentato “I delitti della Vergine” (Morellini Editore), l’ultimo romanzo di Daniela Alibrandi, nel cuore segreto e misterioso del parco romano della Caffarella, all’interno del Labirinto di Roma. Un evento da non perdere, che unisce letteratura, mito e archeologia in uno dei luoghi più suggestivi della capitale. Un format a cui l’autrice ci ha abituato, creando una dimensione in più al suo stile originale e poliedrico.

La trama gialla e avvincente del romanzo si sviluppa in un intreccio di passioni, indagini e antiche leggende, fondendo le proprie caratteristiche con quelle tipiche del noir e del thriller, nella formula innovativa del MultiDimensionCrime, che contraddistingue la scrittura della Alibrandi. In una Roma sospesa tra luci e ombre si dipana una storia densa di colpi di scena, dove nulla è come sembra e ogni dettaglio conduce a una imprevedibile verità. Accompagneranno l’autrice in questo straordinario percorso la giornalista Francesca Lazzeri e la promotrice di lettura Giorgia Gioacchini. Interverrà lo speleologo romano Fabrizio Baldi. Alcune pagine del libro verranno teatralizzate dagli attori Riccardo Frontoni, Aurelia Realgar e Riccardo Dominici dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage di Agostino De Angelis.

Al termine dell’evento verrà offerto un buffet con degustazione del Mulsum, il vino amato nell’antica Urbs Aeterna.

L’evento è pubblico e gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti al seguente link: https://forms.gle/Pb1xfhscHuRzcz676

Con l’occasione, al termine, l’associazione culturale Sotterranei di Roma offrirà ai partecipanti all’evento che lo desiderano una visita guidata della durata di un’ora nel Labirinto di Roma a costo ridotto. Per informazioni sulla visita guidata: https://www.sotterraneidiroma.it/it/tour/ all’evento Un viaggio nel Tempo e nel Giallo al Labirinto di Roma.