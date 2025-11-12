L’Amministrazione comunale si impegna, insieme alla Regione Lazio, per garantire una corsa mattutina la domenica e migliorare la mobilità dei lavoratori del territorio

Collegamento ferroviario domenicale Ladispoli–Roma, Marongiu e Paolacci: "Una necessità per i pendolari"

Collegamento ferroviario domenicale Ladispoli–Roma.

Ringrazio il signor Angelo Bernabei per avermi fatto presente una questione tanto complessa quanto importante, che da anni riguarda molti cittadini del nostro territorio.

La richiesta di istituire una corsa ferroviaria la domenica mattina presto, attorno alle 5.30, nasce da una reale esigenza: tanti lavoratori di Ladispoli e Cerveteri devono recarsi a Roma anche nei giorni festivi, poiché numerosi enti, strutture sanitarie, attività commerciali e servizi di pubblica utilità restano operativi anche la domenica.

È quindi fondamentale garantire loro un collegamento efficiente e puntuale con la Capitale.

Anche il Consigliere Gianluca Paolacci è stato contattato da diversi concittadini che vivono lo stesso disagio, segno di quanto questa problematica sia sentita e diffusa.

Per questo, chiediamo il supporto del Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi , da sempre attento alle istanze dei territori, affinché si possa individuare una soluzione concreta e definitiva.

L’Amministrazione comunale , il Sindaco Alessandro Grando continuerà a seguire con la massima attenzione questa vicenda, facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini presso la Regione Lazio e le Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei collegamenti e della vita quotidiana dei nostri pendolari.

Daniela Marongiu, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Rapporti con il Cittadino, URP e Tutela Animali del Comune di Ladispoli.

Gianluca Paolacci, consigliere comunale comune di Cerveteri.