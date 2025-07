I consigli dell’esperto: come preservare al meglio il tuo Iphone in estate

I consigli di Alessandro Meggiorin, patron di Innova Store, per evitare che afa e salsedine danneggino il tuo Iphone

Caldo, salsedine e acqua sono nemici naturali della maggior parte degli apparecchi elettronici, Iphone inclusi. Proprio per questo è importante proteggere i propri dispositivi per evitare che si surriscaldino o che le componenti vengano danneggiate. Ma come preservare al meglio la batteria ed evitare malfunzionamenti legati all’incuria? Lo abbiamo chiesto ad un esperto di prodotti Apple, Alessandro Meggiorin, tecnico certificato e proprietario di Innova Store (Viale Italia 117 Ladispoli).

“Partiamo dal caldo – ha spiegato Alessandro – che comporta un consumo della batteria più rapido. Per prima cosa, consiglio di munirsi di un powerbank così da affrontare in serenità un’intera giornata di mare. È fondamentale evitare di lasciare il telefono al sole e cercare di tenerlo in una zona ombreggiata. Anzi, aggiungo che, se possibile, sarebbe ideale spegnere il telefono anche per un’ora”.

“Per proteggere il telefono – ha proseguito Alessandro – esistono delle sacchette impermeabili. Sono delle protezioni che evitano i danni provocati dall’acqua e che permettono di usare il telefono in tranquillità perché non limitano il touch screen. A prescindere dal fatto che un prodotto sia waterproof, è sempre consigliabile avere un riguardo in più perché l’usura può compromettere alcune specificità”.

“Aggiungo che queste protezioni sono utili anche per evitare che la sabbia entri all’interno del telefono. Se questo dovesse succedere, però, è meglio affidare il telefono a dei professionisti che possano effettuare una sanificazione del telefono. Basta poco, con 30 minuti ti restituiamo l’Iphone come nuovo. È importante farlo a cadenza periodica per scongiurare il rischio di otturazioni”.

“Noi di Innovastore – ha concluso Alessandro – abbiamo creato un kit apposito e c’è una promozione dedicata con uno sconto del 20 % se qualcuno acquista 2 accessori del kit”.