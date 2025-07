Come annunciato nelle scorse settimane, hanno preso il via i lavori di rifacimento del manto stradale. Gli interventi sono iniziati nel quartiere Caerevetus e, in questa prima fase, interesseranno via del Porto, via Torre Perla e via Ruspoli.

Questa attività rappresenta solo l’inizio di un più ampio progetto di riqualificazione della viabilità cittadina. A settembre, infatti, è previsto un nuovo blocco di interventi dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro. I lavori riguarderanno il completamento dell’area del Campo Sportivo e della zona bassa del Cerreto. In parallelo, prenderà il via anche il restyling dei marciapiedi del centro città.

Rifacimento manto stradale a Ladispoli, partono i primi interventi

Il progetto di riqualificazione del manto stradale continuerà durante tutto il 2025. Previsto per l’autunno un intervento di più di 1mln per le strade rurali, ed un altro più incisivo di oltre 3mln di euro con il quale si andrà a completare tutta la città: Cerreto, Caerevetus, Cantinaccia. Continuando parallelamente la messa a nuovo dei marciapiedi.