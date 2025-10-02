“Hanno ucciso l’uomo ragno”: a Cerveteri il Centro Storico diventa il set della seconda stagione della serie sugli 883

Il Sindaco Elena Gubetti: “Che emozione vedere ancora una volta la nostra città scelta come location per una produzione così importante”

“Cerveteri si trasforma di nuovo in un set cinematografico! In questi giorni, tra Piazza Risorgimento e il cuore del nostro Centro Storico, si stanno girando le riprese della seconda stagione di ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, la fortunata serie Sky prodotta da Groenlandia che racconta la storia degli 883. È un grande orgoglio per la nostra comunità: le bellezze di Cerveteri, i suoi scorci e le sue piazze, continuano a conquistare il mondo del cinema e della televisione. E sarà emozionante, quando la serie andrà in onda, ritrovare i nostri luoghi familiari sul piccolo schermo”.

Lo ha dichiarato con entusiasmo Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che ha voluto accogliere con calore la produzione.

“La prima stagione ha fatto registrare ascolti record, con oltre due milioni di spettatori medi su Sky, ed è stata premiata con due Nastri d’Argento e quattro riconoscimenti all’Italian Global Series Festival – ha aggiunto il Sindaco –. La nuova stagione promette di emozionarci ancora, e noi siamo felici che anche questa volta una parte della storia venga raccontata qui, a Cerveteri. Un grande in bocca al lupo a tutto il cast e alla produzione: ci auguriamo che continuino a scegliere la nostra città anche per i progetti futuri”.

“Vorrei ringraziare con sincera gratitudine – ha concluso il Sindaco Gubetti – tutti coloro che hanno reso possibile questo: l’Ufficio Cultura, con un grazie speciale al funzionario Fabrizio Sale, i nostri Dirigenti, la Polizia Locale e la Multiservizi Caerite. Grazie al loro impegno e alla loro disponibilità, Cerveteri può accogliere grandi produzioni e trasformarsi, ancora una volta, in un palcoscenico nazionale di cultura e spettacolo”.