Al fianco dei lavoratori e del territorio: prosegue il tesseramento del PD Santa Marinella –

“Continua la campagna di tesseramento 2025 del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa. Iscriversi al PD significa scegliere di far parte di una comunità aperta e inclusiva, che ogni giorno lavora per dare risposte, difendere i diritti e dare voce alle persone, soprattutto in questi tempi difficili sotto il profilo storico e sociale.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Quest’anno il tesseramento si lega al percorso di Autunno militante, promosso dal partito in tutto il Lazio: una stagione di ascolto, proposta e confronto al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Oggi più che mai, il tema del lavoro e della sanità pubblica sono al centro della nostra azione politica.

Per questo ci uniamo con forza al comunicato del PD Lazio a difesa degli oltre ottanta operatori socio-sanitari (OSS) della ASL Roma 4, della cooperativa Nuova Sair, che rischiano il licenziamento a fine ottobre. Non è accettabile che donne e uomini che hanno servito il Paese durante la pandemia, in prima linea nei reparti Covid, vengano lasciati nell’incertezza. La Regione Lazio ha il dovere di garantire risposte concrete e salvaguardia occupazionale.

Anche a livello locale il Partito Democratico, sostiene con convinzione la prosecuzione della raccolta firme per istituire nel Lazio lo psicologo di cure primarie gratuito, una misura fondamentale per rafforzare la sanità territoriale.

Continuiamo a lavorare con una visione chiara, per difendere e valorizzare il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, sviluppare la naturale vocazione turistica di Santa Marinella, e porre attenzione alle opere pubbliche, all’ambiente e decoro, all’istruzione e allo sport. Investire in questi ambiti è essenziale per migliorare la qualità dei servizi e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, elementi fondanti della nostra identità.

Siamo convinti che il futuro debba essere costruito giorno dopo giorno, insieme, coinvolgendo tutti i cittadini nelle iniziative locali. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo realizzare una visione condivisa per Santa Marinella, capace di rispondere allo stesso tempo, alle esigenze di sviluppo e di tutela del nostro patrimonio, per le generazioni future.

Per questo invitiamo soprattutto i giovani, coloro chiamati a rappresentare il domani, a impegnarsi attivamente e ad avvicinarsi alla politica, per costruire un futuro nuovo che non siano altri a scegliere per loro. Il tesseramento non è solo un gesto simbolico: è un atto concreto di partecipazione. È scegliere da che parte stare. E’ dare forza ai nostri valori democratici, progressisti di centro sinistraper costruire insieme un futuro più giusto e di pace.

Vi aspettiamo a ottobre, ogni mercoledì dalle 15:30 alle 18:30, presso il Circolo Nilde Iotti, Via Aurelia 317.”