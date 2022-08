Alla rottura delle acque i genitori non hanno fatto in tempo a recarsi in ospedale. La piccola e la madre stanno bene e godono di ottima salute

Ha “fretta” di nascere: Vittoria viene al mondo nella sua casa a Cerveteri –

Non poteva più aspettare un attimo prima di conoscere la sua famiglia, chi l’aveva desiderata così tanto e si prenderà cura di lei per i prossimi anni e così non ha dato a mamma e papà il tempo di arrivare in ospedale.

È nata sotto le stelle di Cerveteri, la piccola Vittoria. La bimba è venuta al mondo nella notte del 31 luglio alle 3.30 nella casa di mamma Giorgia e papà Davide in piazza Roselle.

I genitori avevano “pianificato” tutto: le doglie, la “corsa” all’ospedale per accogliere a braccia aperte la loro piccolina. Ma quella notte, quando si sono rotte le acque la nascita è sembrata veramente imminente.

Il tempo di correre al Gemelli in auto non c’era più. E così immediatamente i genitori hanno chiamato l’ambulanza che in meno di 20 minuti è arrivata sul posto. E così, Vittoria è nata in casa, a Cerveteri. Pesa 3,4 kg e gode di ottima salute, proprio come la mamma. Entrambe trasportate all’ospedale di Civitavecchia da dove dovrebbero essere dimesse proprio oggi.

Mamma e papà per questo incredibile miracolo avvenuto in casa, in un periodo in cui la nascita in ospedale sembra essere la normalità (al contrario di quanto accadeva anni e anni fa), hanno voluto ringraziare in particolar modo la dottoressa Goldenberg e i due infermieri che hanno assistito mamma Giorgia durante la nascita di Vittoria.

“Un particolare ringraziamento va anche ai negozianti e ai condomini di piazza Roselle che si sono tutti resi disponibili fin da subito per dare una mano”.

Dalla nostra redazione tantissimi auguri per la nascita della piccola a mamma Giorgia e a papà Davide.