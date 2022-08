Academy Ladispoli, si scaldano i motori

Cambia l’organizzazione dello schema societario: La Pietra confermato Direttore Sportivo. Primo allenamento, mister Micheli: “Sono entusiasta, ho a disposizione giocatori di spessore”

Si scaldano i motori in vista della partenza dei campionati.

La SSD Academy Ladispoli sta lavorando sodo per mettere a punto gli ultimi ruoli all’interno dello schema societario.

Gioacchino La Pietra è il nuovo Direttore Sportivo della Prima Squadra, in quanto scompare la figura del Direttore Generale.

Ogni area avrà i suoi Dirigenti di riferimento, chiamati a curare separatamente le vicissitudini dei vari settori.

La rosa a disposizione di mister Michele Micheli è praticamente quasi al completo e stanno anche rientrando dalle vacanze gli ultimi importanti nomi che saranno a disposizione del team e ci permetteranno di presentare finalmente l’intero organico.

Lunedì scorso intanto sono ufficialmente iniziati gli allenamenti della prima squadra del Ladispoli e fin da subito sono emerse le qualità di diversi giocatori, come conferma Micheli: “Ci sono tutti i presupposti per fare un grande lavoro, ho a disposizione giocatori di spessore che sono sicuro metteranno in campo tutto quello che hanno da dare. Sono settimane fondamentali per riprendere confidenza con il campo, per mettere i ragazzi a confronto e fare integrare i nuovi arrivati. Approfitto per ringraziare la dirigenza che fin dall’inizio ha riposto in me profonda fiducia, lasciandomi carta bianca su ogni decisione, una scelta che apprezzo e che spero di ripagare nel migliore dei modi”.