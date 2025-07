Venerdì pomeriggio l’incontro tra Vescovo e Amministratori locali, sabato mattina la processione in mare per la festa di Maria Stella Maris, ha raggiunto anche la spiaggia di Marina di Cerveteri nei pressi dell’Associazione Nautica Campo di Mare

Gubetti: “Il nostro Vescovo Gianrico Ruzza sempre al fianco dei Sindaci e dei fedeli, una presenza costante che ci fa sentire meno soli” –

“Un pomeriggio di dialogo intenso, che ha visto confrontarsi l’Istituzione religiosa e tanti Amministratori e Amministratrici locali: Consiglieri regionali, colleghi Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali. Un incontro voluto da sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, il terzo, durante il quale sono state fatte proposte, si sono affrontati temi di stretta attualità, si è parlato di territori, di giovani, di politiche sociali, giustizia, sanità pubblica, di tutto quello che noi nel ruolo di Amministratori Locali, possiamo mettere in atto per rendere le nostre comunità sempre più unite, forti e solidali. Un incontro che porterà poi nelle prossime settimane alla sottoscrizione finale del ‘Manifesto per il bene Comune’, un documento che ha visto un lavoro corale tra politica e Diocesi e che crediamo fermamente possa rappresentare un punto di partenza importante per far rifiorire tutti quei valori che in una società in forte crisi come quella di oggi purtroppo si stanno affievolendo”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine dell’incontro sinodale promosso nella giornata di venerdì 11 luglio dal Vescovo della Diocesi di Porto – Santa Rufina Gianrico Ruzza tenutosi all’interno della Chiesa Antica della Parrocchia Santa Maria Maggiore. Per l’Amministrazione comunale di Cerveteri, presenti oltre al Sindaco, il Vicesindaco Riccardo Ferri, l’Assessore Alessandro Gnazi e numerosi esponenti del Consiglio comunale.

“Troppo spesso noi Sindaci ci troviamo con le mani legate, impossibilitati a risolvere quei piccoli e grandi problemi che quotidianamente i cittadini ci sottopongono – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una condizione verso la quale anche Monsignor Ruzza, pur rispettando la piena laicità delle Istituzioni e il credo religioso di ogni amministratore pubblico, ha dimostrato di avere estremamente a cuore, garantendo sempre il proprio sostegno e facendo sentire forte e costante la propria presenza nei territori, accanto alle comunità parrocchiali, al fianco di chi ha più bisogno. In questa circostanza, con gli altri colleghi amministratori locali, provenienti da Santa Marinella, Fiumicino, Ladispoli e da alcuni Municipi di Roma Capitale, abbiamo avuto modo dunque non soltanto di confrontarci su questo, ma anche di condividere alcune pratiche virtuose che ognuno ha già messo in atto all’interno dei propri territori. Un incontro proficuo di conoscenza e confronto di cui ognuno di noi, ne farà tesoro nel proseguo della propria azione amministrativa”.

Nella mattinata di sabato invece è stato il momento di un appuntamento voluto per il secondo anno dal nostro Vescovo. La processione “Maria, Stella Maris”, che partendo da Fiumicino costeggia tutta la Diocesi giungendo fino a Montalto di Castro e facendo tappa anche a Marina di Cerveteri, davanti lo specchio d’acqua dell’Associazione Nautica Campo di Mare.

“Un momento molto bello voluto dal nostro Vescovo Gianrico Ruzza – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un ulteriore occasione di vicinanza ai fedeli, ai bagnanti e cittadini della nostra comunità. Una bellissima opportunità per rendere omaggio a tutti coloro, uomini e donne, che ogni giorno lavorano per la tutela dei nostri mari, della spiaggia, della costa e di tutti i suoi fruitori. Un ringraziamento davvero di cuore lo rivolgo a Celso Caferri, Presidente dell’Associazione Nautica Campo di Mare per l’ospitalità e la consueta collaborazione e al socio Alessandro Trabalza e alla consigliera dell’associazione Fabiana Insolda, per averci meravigliosamente guidati sul nostro mare. Un mare che sabato era straordinario, pieno di famiglie, di giovani e di bambini, divertiti tra le onde del mare nel praticare sport acquatici di ogni genere”.