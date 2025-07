Battaglia durissima fra lo spagnolo Alcaraz e l’azzurro che si impone per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Jannik Sinner: Da Parigi a Wimbledon, il Riscatto di un Campione –

Dalla delusione cocente di Parigi alla straordinaria vittoria di Wimbledon, Jannik Sinner scrive una nuova pagina della storia del tennis italiano. Solo 35 giorni dopo aver perso la finale al Roland Garros, il numero uno del mondo conquista il prestigioso titolo ai Championships, diventando il primo italiano di sempre a sollevare il trofeo all’All England Club, battendo in finale il suo arcinemico Carlos Alcaraz.

Fino a questa storica edizione, nessun tennista italiano era riuscito a vincere a Wimbledon. Solo Matteo Berrettini e Jasmine Paolini avevano potuto vantare la partecipazione alle ultime fasi del torneo più antico del mondo. Ma domenica, Sinner ha ribaltato le aspettative, riscattando non solo la finale di Parigi, ma anche scrivendo la sua storia personale con il quarto trionfo in uno Slam.

L’incontro inizia in salita per l’altoatesino, che cede il primo set (4-6) dopo essere andato avanti 4-2. Nonostante un avvio difficile, Sinner recupera con determinazione, mostrando un gioco preciso e strategico. Nel secondo set, approfitta di un break presto nel game iniziale, ristabilendo la parità in un’ora e mezza di partita.

Alcaraz, pur dimostrando il suo talento esplosivo, alterna colpi spettacolari ad errori insensati. Sinner, al contrario, gioca con saggezza e intensità, ritrovando il servizio e dominando gli scambi. Nel terzo set, Sinner strappa nuovamente il servizio allo spagnolo, conquistando così la frazione e prendendo il comando della partita.

Nella quarta fase del match, Sinner mantiene l’inerzia, trovando un break prezioso e salvando due palle-break cruciali. A questo punto, la vittoria appare sempre più vicina. Con il pubblico, tra cui membri della famiglia reale britannica e amici, che lo sostiene, Sinner chiude così l’incontro in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), conquistando il Gentlemen’s Singles Trophy al secondo match-point. Le sue mani al cielo sono un simbolo di gioia e liberazione, mentre abbraccia il suo team e la sua famiglia in un momento di pura emozione.

Questa vittoria pone Sinner al vertice del ranking mondiale, interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive di Alcaraz. L’italiano esprime la sua gratitudine per il percorso che lo ha portato fino a qui: “Ho usato quella sconfitta per arrivare fin qui”, dichiara con orgoglio alzando il trofeo. La resilienza e la capacità di apprendere dalla sofferenza sono i segni distintivi di un vero campione.

Carlos Alcaraz, pur nella sua delusione, si congratula sinceramente con il suo rivale, sottolineando l’importanza della rivalità, ma anche dell’amicizia fuori dal campo: “Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis”. Questo scambio di rispetto tra i due giovani atleti promette bene per il futuro del tennis.

In un clima di celebrazione e sportività, la finale di Wimbledon ha segnato un nuovo inizio non solo per Sinner, ma per tutto il tennis italiano. Con la mente già proiettata verso il futuro, il giovane campione di San Candido ha dimostrato che, dopo la tempesta, può sempre sorgere il sole – e, in questo caso, sul verde rigoglioso dell’erba londinese.