Il Sindaco incontra il nuovo Dirigente alle Aree Protette di Città Metropolitana, l’architetto Carlo Colecchia: al via la programmazione dei nuovi interventi per il Monumento Naturale di Torre Flavia

Una mattinata di lavoro e confronto per la tutela e la valorizzazione del Monumento Naturale di Torre Flavia. Nella giornata di martedì 6 maggio, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha accolto in visita presso la Palude di Torre Flavia l’Architetto Carlo Colecchia, nuovo Dirigente del Settore Aree Protette e tutela della biodiversità di Città Metropolitana di Roma Capitale.

All’incontro era presente il Dottor Corrado Battisti, Responsabile dell’area protetta da molti anni ed esperto conoscitore della nostra area tutelata.

Gubetti: “Da Città Metropolitana di Roma Capitale risorse per la Palude di Torre Flavia”

Durante la visita, particolarmente significativa e sentita, si è fatto il punto sullo stato dell’area, sulle progettualità in corso e, soprattutto, si è discusso dei prossimi interventi da mettere in programma grazie alle nuove risorse stanziate proprio da Città Metropolitana, in fase di rendiconto, a favore della Palude di Torre Flavia.

“È stata una mattinata dedicata a un patrimonio naturalistico unico in Italia – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – un luogo di straordinaria biodiversità che è allo stesso tempo riserva naturale, laboratorio didattico a cielo aperto e meta di turismo ambientale. Con l’Architetto Colecchia, e il Dott. Battisti abbiamo discusso di tutela, promozione e valorizzazione del sito, individuando insieme gli interventi prioritari su cui lavorare. Ringrazio l’Architetto Colecchia per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione dimostrata, certo che con il suo nuovo incarico si potrà avviare una collaborazione proficua e duratura”.

“All’Architetto Carlo Colecchia – conclude il Sindaco – il mio più sincero augurio di buon lavoro. Il suo ruolo è fondamentale per il futuro delle aree protette del nostro territorio, e dalla sinergia tra gli enti può nascere un grande rilancio delle attività ambientali, educative e di fruizione sostenibile di un patrimonio che appartiene a tutti”.