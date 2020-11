Share Pin 1 Condivisioni

In una nota, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, ricorda tutti gli interventi dell’ufficiale

Guardia Costiera, Strato Cacace è stato promosso Luogotenente –

Alessio Pascucci si congratula con il 1° Maresciallo Np Strato Cacace dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli per la promozione al grado di Luogotenente.

“Un riconoscimento meritato per una figura di estrema professionalità con la quale il Comune di Cerveteri nel corso degli ultimi anni ha collaborato in maniera estremamente proficua fino alla risoluzione di annosi problemi a livello ambientale per Cerveteri e per il territorio tutto”.

Il Luogotenente Strato Cacace con il Sindaco Alessio Pascucci

Lo ha detto il Sindaco di Cerveteri in una nota: “Impossibili non menzionare il lavoro fatto per la risoluzione del problema degli scarichi abusivi e per l’inquinamento al Borgo di Ceri”.

Pascucci ha anche ricordato il supporto dato da Cacace nella sua attività ai numerosi cittadini e villeggianti nel corso degli anni.

Ha aggiunto che “sempre si è impegnato con passione, dedizione e professionalità, facendo sentire sempre forte e determinante la presenza della Guardia Costiera nel territorio”.

“Allo stesso modo – conclude il Sindaco – invio a nome dell’Amministrazione comunale tutta, i miei ringraziamenti a tutto il personale della Guardia Costiera del territorio per il grande lavoro che quotidianamente svolgono”.