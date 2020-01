Condividi Pin 1 Condivisioni

La Lega: “Ora il lavoro del gruppo consiliare continuerà per dare quel territorio allo sviluppo occupazionale”

Gruppo consiliare Lega Civitavecchia: “Definitivamente sventato lo Sprar alla ex De Carolis” –

Un altro punto a favore della Civitavecchia che i civitavecchiesi vogliono è la notizia sulla ex caserma De Carolis.

L’accordo raggiunto dall’amministrazione Tedesco con l’agenzia del Demanio chiude definitivamente il pericolo che la struttura possa ospitare un Cara o uno Sprar.

E per sventare questo pericolo Matteo Salvini giunse anche per la prima volta in città, per schierarsi al fianco della gente e combattere l’immigrazione irregolare.

A distanza di anni, la Lega è salita al governo di Palazzo del Pincio e come promesso ai cittadini di Civitavecchia è stata stroncata la possibilità dello spettro di un nuovo centro di immigrazione.

Ora, il lavoro del gruppo consiliare continuerà per far sì che i sei ettari di territorio oggetto dell’accordo siano messi a disposizione di idee per lo sviluppo occupazionale e delle imprese del nostro territorio.