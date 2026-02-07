Un’operazione portata a successo dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri

Grazie ad una segnalazione, salvata una poiana –

Grazie alla sensibilità e al senso civico di un cittadino, oggi è stato possibile salvare una Poiana in difficoltà, rinvenuta in un fossato e incapace di volare.

Le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri sono intervenute tempestivamente per il recupero dell’animale, che è stato trasportato d’urgenza presso il Centro di Recupero LIPU di Roma. Qui, la veterinaria di turno ha riscontrato uno stato di disidratazione.

Ora la Poiana è al sicuro, affidata a mani esperte, con la speranza di poter tornare presto a volare libera nel suo ambiente naturale.