Monti della Tolfa: riqualificazione e valorizzazione dei geositi –

Iniziati interventi di riqualificazione e valorizzazione integrata dei geositi e siti di interesse storico-minerario del Parco Archeo Geominerario Allumiere – Monti della Tolfa.

Grazie a un finanziamento della Regione Lazio nei giorni scorsi sono partite le bonifiche ambientali di alcuni luoghi collegati in una rete di percorsi di conoscenza afferenti al Parco Archeo Geominerario e al sistema Rete Natura 2000 – Monumento Naturale Faggeto di Allumiere.

I geositi su cui si interverrà sono: “Cava Grande”, Area archeologica “La Bianca, Chiesa dei Minatori”, Sito archeo-minerario miniere di Poggio Malinverno e miniera di Galena (XVIII secolo). Sono previste attività di bonifiche aqmbientali, messe in sicurezza per la fruizione con la realizzazione di staccionate lignee olte a vincolare la visita ai soli punti di preferenziali di osservazione, arredo didattico-interpretativo del sito con la realizzazione di stazioni interpretative sia tradizionali sia attraverso tecnologie QRCode). La proposta progettuale è stata presentata dal Sindaco sulla base di un importante lavoro scientifico e analitico predisposto dalla Dottoressa Lucina Giacopini.

Le attività svolte e che si dovranno svolgere sono seguite e coordinate dall’assessore all’ambiente Carlo Cammilletti e dagli uffici con la supervisione del dipartimento ambiente della Regione Lazio.