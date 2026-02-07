Il profondo ringraziamento rivolto ai volontari della Protezione Civile AFAB e a tutti coloro che sono intervenuti in quella difficile situazione

Bracciano invasa da acqua e fango: la lettera di un cittadino –

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino

L’altra notte a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta su Bracciano, la pioggia ha invaso i garage della mia casa creando tanti danni e molto spavento: ho visto l’acqua salire improvvisamente.

La mattina la situazione si è rivelata disastrosa: non solo la mia, ma anche altre case erano invase da acqua e fango e ho appreso attraverso i Social che c’erano tante situazioni di pericolo dovuti all’acqua e alle frane in tutta la nostra zona.

Disperato, non sapevo cosa fare e ho chiamato vigili del fuoco che però erano impegnati altrove e, sconfortato, non sapevo come risolvere la mia situazione.

Fortunatamente sono giunti in mio aiuto una squadra di volontari della protezione civile Avab di Bracciano che hanno iniziato a spalare il fango, non solo nella mia abitazione, ma in altre case limitrofe alla mia e allo stesso tempo, mi veniva spiegato che un’altra squadra era impegnata in via Claudia per rimuovere i detriti e gli alberi caduti lungo la strada che istruivano la viabilità.

Con questa lettera voglio ringraziare, in primis, tutti i volontari della protezione civile Avab di Bracciano per il prezioso aiuto e lavoro svolto e, poi, le varie Istituzioni ed Enti che hanno lavorato per tutto il giorno sul territorio di Bracciano per risolvere tutti i disagi dovuti dalla pioggia e fango.

(Immagine di repertorio)