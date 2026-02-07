Ferullo: “Il nostro Stadio Comunale “Ivano Fronti” ha una storia di sofferenza e riscatto che merita di essere ricordata”

Lettera Aperta alla Commissaria Prefettizia del Comune di Santa Marinella –

Gentile Commissaria,

Le scrivo questa lettera con il pensiero rivolto ai nostri giovani, accettando di buon grado di farmi portavoce di un intero movimento fatto di associazioni, dirigenti sportivi e, soprattutto, centinaia di famiglie di Santa Marinella.

Il nostro Stadio Comunale “Ivano Fronti” ha una storia di sofferenza e riscatto che merita di essere ricordata. Per sette lunghi anni quel campo è rimasto chiuso, totalmente inagibile, privando i nostri ragazzi di un luogo dove crescere. Solo a novembre 2021, dopo sforzi immensi e nonostante le pesanti catene del dissesto finanziario, siamo riusciti a riconsegnare alla città il nuovo manto sintetico. Da lì, un passo alla volta e con estrema fatica nel reperire i fondi, abbiamo aggiunto l’illuminazione e i servizi essenziali.

Oggi, però, siamo davanti al passo più importante, quello che trasformerebbe la struttura in un vero polo di eccellenza: la copertura delle tribune e la realizzazione di servizi igienici pubblici, oltre che la sistemazione definitiva dell’intera area. Il finanziamento regionale di 500 mila euro che abbiamo ottenuto per noi è una manna dal cielo, il premio per anni di battaglie e l’unica possibilità concreta di completare l’opera.

Per questo, con la dolcezza che si deve a chi ha a cuore il bene comune ma con la fermezza di chi vive il campo ogni giorno, Le chiediamo un atto di sensibilità. Sappiamo che la gestione dei conti è complessa, ma il co-finanziamento comunale di circa 130 mila euro non deve essere visto come un ostacolo insuperabile. La preghiamo di valutare la possibilità di accettare ufficialmente questo contributo oggi, lasciando alla prossima amministrazione, che si insedierà tra pochi mesi, l’onere di finalizzare l’impegno economico nel bilancio futuro.

Non è una questione politica, Gentile Commissaria, è una questione di cura verso i nostri oltre 400 tesserati e verso le famiglie che arrivano da tutto il litorale. Non è giusto che, dopo i sacrifici fatti per riaprire il campo nel 2021, i genitori debbano ancora restare sotto la pioggia gelida d’inverno o soffrire il sole cocente d’estate per vedere i propri figli giocare.

Lo sport è salute, è aggregazione, è l’alternativa sana alla strada. Rinunciare a mezzo milione di euro significherebbe spegnere una speranza proprio ora che il traguardo è vicino. La invitiamo a guardare oltre i numeri e a vedere i volti dei ragazzi che ogni giorno popolano l’impianto.

Siamo certi che la Sua sensibilità non permetterà che questa occasione svanisca tra le pieghe della burocrazia. Le associazioni e i genitori sarebbero onorati di poterLa incontrare, anche sul campo, per testimoniarLe quanto questo progetto sia vitale per la nostra comunità.

Non lasciamo che i nostri giovani e le loro famiglie restino ancora sotto la pioggia.

Con stima,

Marina Ferullo (Lista Civica “Cittadini al Centro”)