L’evento realizzato nell’ambito della Sagra della Salsiccia. Il vicesindaco Ferri: “Ogni anno si ripete con sempre più successo”

Grande successo per gli abiti da sposa a Borgo San Martino –

Tornano anche quest’anno gli abiti da sposa a Borgo San Martino grazie all’associazione omonima guidata dal presidente Giuliano Ceci, nell’ambito della Sagra della Salsiccia.

L’evento, realizzato con la collaborazione delle signore Stefania, Anna e Claudia, ha avuto tanti consensi quanto l’anno scorso.

Un evento emozionante che ha esposto gli abiti dai più antichi fini ai nostri giorni in uno splendido ed emozionante viaggio nel tempo.

Alla manifestazione ha partecipato anche il vicesindaco Riccardo Ferri, come lo scorso anno, che ha premiato le tre spose che hanno indossato gli abiti migliori votati dalla giuria.

“Voglio il comitato di Borgo San Martino che ogni anno ripete con sempre più successo la Sagra della Salsiccia”, dichiara il vicesindaco Riccardo Ferri, che ricopre anche il ruolo di assessore alle politiche agricole. Un ringraziamento speciale – aggiunge – a tutte le signore che hanno messo a disposizione i propri abiti da sposa e alle ragazze che li hanno indossati”.