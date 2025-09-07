Cerveteri, presidio l’11 settembre per il riconoscimento della Palestina
Il Comitato per la Pace e il Disarmo “A. Piersanti” di Ladispoli–Cerveteri invita la cittadinanza a partecipare a un presidio per la Palestina in programma giovedì 11 settembre, a Cerveteri, in Piazza del Granarone (cimitero vecchio), con inizio alle ore 18.00.
L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale di Cerveteri, durante la quale verrà discussa la mozione per il Riconoscimento dello Stato di Palestina.
Il Comitato sottolinea con forza che il Comune di Cerveteri deve riconoscere lo Stato di Palestina. E chiede che la mozione venga approvata all’unanimità «come atto di giustizia, di pace e di dignità internazionale».
L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, invitata a essere presente, numerosa, con i simboli della pace. Per testimoniare solidarietà, sensibilità e impegno civile verso “una causa che riguarda l’umanità intera”.