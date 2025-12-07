Gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli in visita alla “Perugina”

Un’uscita didattica destinata a restare impressa nella memoria degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli si è svolta giovedì 4 dicembre. Gli allievi di via Federici, accompagnati dai docenti Silvia Colaciello, Marco Erra, Paolo Ferranti, Sirio Gatti, Carmela Panzella e Fabrizio Varini, hanno fatto visita alla “Perugina”, storica “Casa del Cioccolato” fondata nel 1907.

La Perugina è oggi tra i marchi più conosciuti dell’industria alimentare italiana. Fa parte dal 1988 del gruppo Nestlé, e rappresenta uno dei principali poli europei nella produzione del cioccolato. Si tratta di un’azienda che da oltre un secolo incarna la migliore tradizione cioccolatiera e il valore del “made in Italy” nel mondo. Nata come piccolo laboratorio artigianale a conduzione familiare, deve le sue origini a Francesco Buitoni, Annibale e Luisa Spagnoli, Leone Ascoli e Francesco Andreani.

Alla base della sua crescita c’è stata una selezione attenta delle materie prime, e una straordinaria capacità di adattarsi, con spirito innovativo, alle diverse esigenze del mercato. La Perugina infatti fu tra le prime aziende nazionali a introdurre i metodi dell’organizzazione scientifica del lavoro che Taylor teorizzò nel 1911. Diventando già negli anni Venti del secolo scorso uno dei principali esportatori italiani. Dal 1935 Perugina esportò i propri prodotti negli Stati Uniti e aprì filiali in diverse città internazionali. Da allora la crescita della storica azienda umbra non si è più arrestata, attraversando epoche, sfide e trasformazioni.

“Un’occasione unica per arricchire il percorso formativo dell’Istituto Alberghiero e far conoscere agli studenti le realtà produttive d’eccellenza del nostro Paese”, ha commentato il docente di Pasticceria, prof. Paolo Ferranti, al termine della visita. Il professore ha ricordato che, negli anni passati, l’Istituto aveva già organizzato visite alla Perugina.

Sottolineando la scelta di puntare da sempre ad alternare la didattica in aula ad esperienze sul campo. “Siamo certi che questa giornata rimarrà impressa nella memoria degli studenti come stimolo allo studio e motivazione all’impegno scolastico anche e soprattutto nei nostri Laboratori di Pasticceria”, ha concluso Ferranti.