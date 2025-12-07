Oggi pomeriggio la fiamma olimpica fa tappa a Tarquinia. La Necropoli dei Monterozzi nel percorso verso Milano Cortina 2026

Oggi pomeriggio la fiamma olimpica fa tappa a Tarquinia. La Necropoli dei Monterozzi nel percorso verso Milano Cortina 2026

Oggi pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 17:10, Tarquinia vivrà un momento speciale. La fiamma olimpica dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 passerà dalla Necropoli dei Monterozzi. Uno dei siti del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT). A dare l’annuncio è lo stesso Parco, che parla di “evento unico” per il proprio territorio.

Sarà un’occasione speciale per diffondere i valori del Movimento Olimpico, celebrare lo sport, la tradizione e la condivisione. Ma anche valorizzare l’unicità e la bellezza del sito UNESCO di Tarquinia.

Il PACT, dopo il prestito della Tomba delle Olimpiadi alla Fondazione Luigi Rovati per la mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni”, si conferma ancora una volta protagonista nella condivisione dei valori olimpici