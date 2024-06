Gli auguri del PD di Santa Marinella e Santa Severa, al nuovo Sindaco di Civitavecchia

Il PD si Santa Marinella e Santa Severa: auguri al nuovo Sindaco Marco Piendibene

Il Circolo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa fa le più calde congratulazioni per l’entusiasmante vittoria a Marco Piendibene, leader del Partito Democratico, alla guida di tutta la coalizione di centrosinistra, formata anche dal Movimento 5 stelle, AVS e Demos.

Con questo successo il PD e la coalizione di centrosinistra dopo 10 anni tornano a guidare una città strategica non solo per tutto il quadrante del litorale nord che si rafforza, ma anche per la Capitale.

Piendibene è riuscito con competenza, onestà e conoscenza del territorio non solo a costruire un’alleanza politica in un campo largo aperto a tutte le forze progressiste di sinistra, ma anche a coinvolgere la cittadinanza in un progetto di forte, di completo rinnovamento della città.



Il lavoro capillare di Marco e di tutta la squadra ha dimostrato il successo di una visione centrata sui valori condivisi e scelte chiare: la lotta alle disuguaglianze sociali, lo sviluppo sostenibile delle risorse, la transizione energetica, una politica che guardi anche in modo inclusivo ai bisogni di tutti i cittadini e le cittadine.

Siamo certi che questo risultato, a cui il Circolo PD di Santa Marinella ha da subito collaborato appoggiando con convinzione la proposta di Marco Piendibene, sarà anche di buon auspicio per le alleanze da costruire per il futuro di Santa Marinella e Santa Severa.

Auguriamo buon lavoro al nuovo Sindaco Marco Piendibene e al nuovo Consiglio Comunale di

Civitavecchia!

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa