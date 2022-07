Le opere sono state selezionate dall’artista Ombretta Del Monte. Durante l’incontro la vernissage della mostra “Protagonisti del tempo d’Arte”

Gli artisti di Civitavecchia al Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro –

Riceviamo e pubblichiamo –

Ospiti speciali gli artisti Civitavecchiesi che con le loro opere saranno presenti il prossimo 30 luglio, nella splendida cornice del Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro, la presentazione del volume dell’artista e curatrice d’arte Angiolina Marchese “Protagonisti del tempo d’Arte”, organizzato dal Consorzio del Cedro di Calabria, in collaborazione con il Comune di Santa Maria del Cedro, l’Associazione culturale Art Global e De Nigris Editori.

“Sono molto felice di aver potuto selezionare le opere degli artisti Laurina Rietti, Roberto Villotti, Paola Bisozzi, Carlo Mancini e anche dell’artista astrattista calabrese Marinella Pucci, ma residente in Olanda che ho selezionato per inserire in questo contesto espositivo così importante. Il resto degli artisti espositori maggiormente sono della Calabria e tanti altri di varie provenienze già presenti nel libro di Angiolina Marchese. ” Afferma Ombretta Del Monte

Un incontro durante il quale si terrà un vernissage della mostra “Protagonisti del tempo d’Arte” e che vedrà la partecipazione di personalità esperte nel settore come il prof. Gianfranco Bartalotta, Direttore di teatro contemporaneo e di cinema , Francesco De Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Civico di Taverna (CZ), Ombretta Del Monte, artista e Critico d’arte e della Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, la Sen. Fulvia Michela Caligiuri.

L’esposizione delle opere degli artisti sarà visitabile dal 30 luglio fino al 6 agosto 2022, durante gli orari di apertura del Museo, per favorire la libera ed incondizionata espressione artistica in tutta la sua espressione e per diffondere, attraverso la cultura, un messaggio universale di pace e di fratellanza perché «la pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare».

Da anni il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro svolge l’attività di incubatore d’impresa, divenendo una realtà consolidata ed affermata non solo a livello locale ma anche nazionale ed internazionale. Siamo convinti che sia giunto il momento di dare uno slancio a questa nostra importante realtà, per tutto ciò che oggi rappresenta e per le sue enormi potenzialità. Per tale ragione, il Consorzio del Cedro di Calabria, in un’ottica di miglioramento e di crescita della realtà territoriale in cui opera, sta attivando tutte le procedure necessarie all’accreditamento del Museo del Cedro al “Sistema Museale Nazionale”, divenendo così un Museo del patrimonio culturale nazionale, con ricadute positive sull’intero tessuto sociale della Riviera dei Cedri.