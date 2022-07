L’imprenditore Gianluca Paolacci: “Faremo sentire la nostra voce in opposizione”

Cerveteri, Paolacci: “Due Casette e le altre località non possono essere frazioni di serie B” –

Il tema della frazioni sta molto a cuore al consigliere Gianluca Paolacci e sarà un argomento al centro dei programmi del neo eletto. Due Casette, come Sasso, Borgo San Martino e Ceri, frazioni a vocazioni agricola, vogliono risposte concrete dall’amministrazioni comunale.

Per anni definite località di serie B, oggi in consiglio vantano diversi rappresentati, in particolare nell’opposizione.

“Io come abitante a Due Casette se sono stato eletto lo devo a chi mi ha spinto a candidarmi – ha raccontato Paolacci – Non possiamo nascondere che è ancestrale il distacco tra le frazioni e la città, una distanza che va oltre quella chilometrica. Pertanto sarà mio compito portare le istanze dei residenti in consiglio. Siamo alle prese con molti problemi, alcuni pesanti, altri risolvibili. Ma dobbiamo -continua Paolacci – lavorare affinché vengano risolti tutti. Ho detto sin dalle prima battute da candidato che non possiamo vedere il cimitero del Sasso in quelle condizioni fatiscenti e mortificanti . Ecco con l’amministrazione dobbiamo trovare dei punti per risolvere sia il problema dei loculi che quello del decoro. Come luogo sacro vanno rispettati sia i defunti che i propri cari. Ma oggi mi sembra che questo non sia stato fatto”