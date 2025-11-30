L’iniziativa, promossa dal Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV e da AVIS Comunale Roma, punta a sostenere il fabbisogno di sangue della comunità

Giovedì 4 dicembre 2025 donazione sangue al Gemelli Medical Center –

di Marco Di Marzio

Il Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV e AVIS Comunale Roma informano che giovedì 4 dicembre 2025, dalle 8:00 alle 11:30, si terrà una nuova sessione di donazione di sangue presso il Gemelli Medical Center, in Via Bogliasco 33, a Roma.

A rendere nota l’iniziativa, dai propri profili social, è lo stesso Gruppo Donatori Sangue Olgiati, che ribadisce l’importanza della partecipazione volontaria per garantire un adeguato supporto alle strutture sanitarie.

I donatori sono invitati a presentarsi muniti di documento di identità valido e codice fiscale. Prima della donazione è consigliata una colazione leggera, preferendo caffè, tè, succhi di frutta, biscotti secchi o frutta, evitando invece latte e alimenti particolarmente grassi.

L’accesso alla donazione è consentito a uomini e donne di età compresa tra 18 e 65 anni, con un peso superiore ai 50 kg e in condizioni di salute ritenute idonee dal personale medico presente.

L’incontro del 4 dicembre si inserisce in un più ampio impegno volto a promuovere la cultura della donazione volontaria e responsabile, contribuendo in modo concreto al fabbisogno di sangue della comunità locale.